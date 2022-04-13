США предрекли использование Россией и Китаем ресурсов Луны

Разведуправление Минобороны США спрогнозировало использование Россией и КНР ресурсов Луны

Россия и Китай в ближайшие 30 лет будут исследовать Луну и Марс с целью использования полезных ресурсов этих небесных тел, передает ТАСС заявление представителя разведывательного управления Минобороны США Кевина Райдера.

«Обе страны стремятся расширить свои инициативы по исследованию космоса как вместе, так и по отдельности. Обе намерены в течение следующих 30 лет исследовать Луну и Марс», — предрек представитель. Согласно его прогнозу, «в случае успеха эти усилия, вероятно, приведут к попыткам Пекина и Москвы использовать природные ресурсы Луны».

Райдер добавил, что за последние пару лет Россия и КНР «совокупно увеличили свои орбитальные активы на 70 процентов», тогда как в 2015-2018 годы данный показатель составил 200 процентов.

Представитель разведуправления добавил, что Пекин имеет марсоход и «несколько ракет, способных уничтожать спутники», а Москва «разработала целый набор противокосмического оружия» и «разрабатывает мобильную ракету, способную уничтожать спутники и пилотируемые космические корабли».

В марте 2021 года «Роскосмос» сообщил, что российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции.