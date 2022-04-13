В Литве высказались о возможном усилении присутствия НАТО в республике

Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о возможном усилении присутствия НАТО в стране

Решение об усилении присутствия НАТО в Литве будет принято в июне. Об этом заявил глава министерства обороны республики Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

Он высказался о возможном усилении присутствия НАТО в Литве со свободного батальона передового базирования до уровня бригады и заявил, что этот вопрос будет решаться на саммите Североатлантического альянса в конце июня в Мадриде.

При этом Анушаускас отметил отсутствие единого мнения среди стран-членов НАТО на этот счет. «Некоторые из них считают, что прием бригады был бы слишком большой нагрузкой», — пояснил министр. Глава оборонного ведомства добавил, что открытым также остается вопрос, будут ли подобные формирования размещены только в прибалтийских странах и Польше или они появятся и на южном фланге альянса.

Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что прибалтийские страны и другие государства восточного фланга НАТО желают расширить военное присутствие Североатлантического альянса на своей территории, усилив уже дислоцированные там соединения. Отмечается, что их переформирование должно произойти в рамках реализации концепции передовой обороны НАТО.