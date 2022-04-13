Президент Литвы отправился на Украину с твердым посланием

Президент Литвы Науседа поехал в Киев с твердым посланием о поддержке и военной помощи

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется на Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Науседы, он отправился в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Президент также отметил, что Литва будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Украину. Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник, 11 апреля, провел встречу со своей литовской коллегой и вместе с ней посетил поселок Бородянка в Киевской области. Он также поблагодарил Шимоните за содействие Украине.

