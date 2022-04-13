Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго

Глава Минэнерго Шульгинов: нефть может подорожать до $150 за баррель при эмбарго

Министр энергетики Николай Шульгинов допустил, что нефть может подорожать до 150 долларов за баррель в случае введения эмбарго на поставки из России. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

Шульгинов объяснил, что задача министерства заключается не в угадывании цен, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. При этом глава ведомства отметил, что в нынешних условиях сложно заниматься прогнозированием из-за неконструктивного поведения политиков из стран Запада по данному вопросу. Он заявил, что теперь и все международные компании будут пересматривать свои прогнозы, которые они сделали исходя из других предпосылок. По его словам, никто ранее не учитывал изменения в геополитической и экономической ситуации.

Шульгинов добавил, что в то же время Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен.

Ранее сообщалось, что среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 10 апреля составила 1,416 миллиона тонн. Показатель резко упал почти на шесть процентов по сравнению с мартом (1,503 миллиона тонн). В марте снижение добычи составило только 0,33 процента к уровню февраля. До этого с весны 2021 года страна в основном наращивала производство сырья.