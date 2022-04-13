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Директор батутного центра получил срок за 11 пострадавших детей

В Новосибирске суд вынес приговор директору батутного центра, где пострадали 11 детей

Фото: Matheus Costa / Unsplash

В Новосибирске суд вынес приговор директору батутного центра, в котором пострадали 11 детей. Россиянин получил два года условного срока. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Он также должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году фигурант дела открыл батутный центр «Эверси» в Новосибирске. Он нанял для тренировок инструкторов без соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень подготовки. В результате этого с декабря 2016-го по декабрь 2017 года при посещении батутного центра 11 детей получили травмы.

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Любовь Ширижик
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