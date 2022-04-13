В МИД России допустили сценарий с завозом ядерных материалов на Украину

Замглавы МИД Сыромолотов: на Украину может быть завезен ядерный материал из третьих стран

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов допустил сценарий, при котором на Украину может быть завезен ядерный материал из третьих стран. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», — отметил российский дипломат.

Ранее Сыромолотов заявил, что Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и военных. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Киев вынашивает планы по провокациям с использованием отравляющих веществ в Донбассе. Также дипломат не исключил повторения терактов против предприятий с токсичными веществами.

