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Совфед одобрил проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Совет Федерации одобрил проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, правонарушением считается публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии, а также ее союзников.

Для граждан административный штраф составляет в размере от тысячи до двух тысяч рублей или арест до 15 суток. Должностным лицам, в свою очередь, грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, юридическим лицам — от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее соответствующий закон приняли депутаты Государственной Думы в третьем чтении. Также глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что штрафы за уравнивание роли СССР и фашистской Германии в Великой Отечественной войне могут получить участники теле- и радиоэфиров, которые высказываются публично. Следить за правонарушениями будет Роскомнадзор и прокуратура, уточнила она.

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Юлия Ямпольская
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