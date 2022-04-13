Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая

Членство России в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановят с 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля по решению руководящего органа ОЭСР. Российская Федерация была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, которая признает принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

В мае 2007 года руководство ОЭСР сообщило о начале переговоров по членству России в организации. В феврале 2013 года первый замглавы МИД России Андрей Денисов сообщил, что переговоры по этому процессу планируется завершить уже в 2013—2014 годах. Однако в марте 2014 года ОЭСР приостановила принятие России в члены на неопределенный срок.