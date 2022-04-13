Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят

Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая

Фото: Charles Platiau / Reuters

Членство России в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановят с 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля по решению руководящего органа ОЭСР. Российская Федерация была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, которая признает принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

В мае 2007 года руководство ОЭСР сообщило о начале переговоров по членству России в организации. В феврале 2013 года первый замглавы МИД России Андрей Денисов сообщил, что переговоры по этому процессу планируется завершить уже в 2013—2014 годах. Однако в марте 2014 года ОЭСР приостановила принятие России в члены на неопределенный срок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия ввела персональные санкции против канадских сенаторов
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Во Франции сменился начальник военной разведки
В Белом доме рассказали об антироссийской риторике Байдена
Псаки рассказала о возможности расширения санкций США в отношении России
Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят
Матвиенко предложила «завалить всю Россию» отечественными гвоздями
США заявили о стремлении восстановить дипломатическое присутствие на Украине
Байден рассказал Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России
Экономист спрогнозировал срок снижения цен на продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.