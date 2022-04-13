Захарова высказалась о препятствиях выполнению целей спецоперации на Украине

Представитель МИД Захарова: угрозы Запада не помешают проведению спецоперации на Украине

Никакие препятствия не помешают достижению целей спецоперации России на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции по внешнеполитическим вопросам.

По словам дипломата, российским войскам не помешают «никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями». «Ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы — ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством Российской Федерации», — заявила Захарова.

На том же брифинге представитель МИД сообщила, что Россия и Украина не прекращали переговорный процесс, делегации продолжают общение в онлайн-формате. Она добавила, что на повестке переговоров сохраняются все изначальные требования Москвы к Киеву — закрепление нейтралитета Украины, демилитаризация и денацификация республики, восстановление статуса русского языка, признание Крыма российским, а республик Донбасса — независимыми.

