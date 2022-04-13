Задержанного ФСБ россиянина посадили за контрабанду деталей к ЗРК на Украину

Жителя Подмосковья осудили на 2 года за попытку контрабанды деталей ЗРК Оса на Украину

В Московской области суд вынес приговор местному жителю, который пытался перевезти контрабандой на Украину комплектующих деталей к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Оса». Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и области.

Подсудимый по фамилии Кочев А. Е. осужден на два года и три месяца лишения свободы. Дмитровский горсуд признал его виновным в совершении преступления по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения»).

По данным УФСБ, россиянин собирался незаконно купить оборудование — магнетроны, которые используются при создании военной техники. Он планировал вывезти их на Украину. Его задержали 7 ноября 2020 года с поличным после передачи сотруднику оборонного предприятия 280 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 11 апреля глава государства сообщил, что сроки завершения операции зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что ее основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.