Отказ от антироссийских санкций поддержали более 70 процентов молдаван

Опрос показал, что 73,3 процента молдаван поддерживают отказ от антироссийских санкций

Более 70 процентов жителей Молдавии поддержали отказ властей страны от присоединения к антироссийским санкциям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Intellect group, передает РИА Новости.

Позицию руководства страны не присоединяться к санкциям против России положительно оценили 73,3 процента молдаван. Не поддержали решение властей 10,3 процента участников опроса.

9 процентов респондентов заявили, что их не волнует происходящее, 6,4 процента не смогли ответить, еще 1 процент участников опроса вообще не слышал о санкциях.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля, в нем приняли участие 1189 человек из 73 населенных пунктов Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России из-за спецоперации на Украине.

Это решение властей поддержал и бывший глава государства Игорь Додон. Он уверен, что республике следует сохранять нейтралитет в военной, политической и экономической областях.