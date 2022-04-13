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В США заявили о отправке танков НАТО Украине

Представитель Пентагона Кирби заявил, что страны НАТО объявят об отправке танков Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что страны НАТО скоро намерены объявить об отправке танков Украине. Его слова в среду, 13 апреля, приводит РИА Новости.

При этом Кирби отказался уточнить, о каких именно странах альянса идет речь.

По его словам, США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно.

Ранее 13 апреля президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, что американская сторона выделит Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

8 апреля пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Представитель Пентагона признал, что Киев может применять разведданные США для наступательных операций.

Марина Совина
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