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06:46, 24 июня 2026Бывший СССР

Беженка раскрыла последнюю просьбу погибшего от удара ВСУ отца

Беженка Никитина: Перед гибелью от удара ВСУ отец попросил покинуть дом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eyasu Etsub / Unsplash

Беженка из Константиновки Виктория Никитина раскрыла последнюю просьбу погибшего от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) отца. Она рассказала РИА Новости, что ее отец попросил людей, пытавшихся достать его из-под завалов, покинуть дом.

«Я, когда приехала, сразу побежала к соседям. Я говорю: "А где отец?". Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти», — сообщила беженка.

Последними словами ее отца стала просьба оставить его одного, чтобы другие люди не попали под повторный удар ВСУ. «Он кричал: "Уходите, потому что погибните все"», — добавила Никитина.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск эвакуировали первых жителей из Константиновки. Уточняется, что в первой группе было шесть человек, среди них оказалась 72-летняя Алла Плюшко.

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