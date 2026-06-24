Беженка раскрыла последнюю просьбу погибшего от удара ВСУ отца

Беженка из Константиновки Виктория Никитина раскрыла последнюю просьбу погибшего от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) отца. Она рассказала РИА Новости, что ее отец попросил людей, пытавшихся достать его из-под завалов, покинуть дом.
«Я, когда приехала, сразу побежала к соседям. Я говорю: "А где отец?". Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти», — сообщила беженка.
Последними словами ее отца стала просьба оставить его одного, чтобы другие люди не попали под повторный удар ВСУ. «Он кричал: "Уходите, потому что погибните все"», — добавила Никитина.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск эвакуировали первых жителей из Константиновки. Уточняется, что в первой группе было шесть человек, среди них оказалась 72-летняя Алла Плюшко.