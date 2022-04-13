Экономист высказался о судьбе российской экономики в «изолированном формате»

Экономист Мовчан предрек российской экономике развитие в изолированном формате

Российская экономика будет развиваться в изолированном формате из-за ограничительных санкций Запада и нежелания многих стран мира продолжать сотрудничество, считает экономист, финансист Андрей Мовчан. Он предположил, что, несмотря на планы перенастроить экономику под сотрудничество с Азией, достигнуть прежних показателей, скорее всего, не удастся. Свой прогноз он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Российской экономике потребуется два года, чтобы перестроиться. Такие сроки назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он уточнил, что это возможно при условии, что западные санкции сохранятся на том же уровне, что сейчас.

Новая перестройка

«Российская экономика будет работать в новом изолированном формате, делать для этого ничего не нужно, все уже сделано, — считает Мовчан. — Отношение всего развитого мира к России сейчас предельно понятно, никто не собирается с ней сотрудничать. Вопрос теперь только в том, как сделать так, чтобы экономика заработала эффективно в новых условиях. И ответ здесь, к сожалению, очень короткий: никак. В современном мире изолированные экономики эффективно не работают».

По мнению финансиста, предпринятые меры не смогут помочь развитию экономики в России и наложатся на старые проблемы.

«Например, предложение использовать ворованное программное обеспечение, разрешать нелегальный импорт в обход санкций. Это ведь бьет и по праву собственности внутри страны: если воруют у чужих, где гарантии, что не станут у своих? Проблема в том, что появление серых зон в экономике ведет к снижению стандартов, появлению преступных денег, росту бандитизма. Так что российская экономика, конечно, перестроится под изолированный формат, но это будет более низкий и неэффективный уровень», — заключил Мовчан.

Перенастройка на азиатский рынок, по его мнению, хоть и возможна, но тоже снизит эффективность экономики: стране придется покупать более дорогие товары с худшим качеством, а продавать по более низким ценам.

«Качественный европейский импорт придется заменять более дорогими и плохими аналогами, что депрессивно скажется на экономике само по себе. Кроме того, в Азии монопольные покупатели, то есть, брать они будут дешево и мало. ЕС же откажется от российских нефти и газа не потому, что нашел альтернативных поставщиков, а потому что найдет способы стать более экономным, так что на мировом рынке вырастет и предложение», — считает экономист.

Мовчан заключил, что новая вынужденная перестройка отбросит российскую экономику далеко за уровни 2021 года.

«Кадры исключительно важны»

Экономист Михаил Беляев же считает, что восстановить темпы развития российской экономики можно будет с помощью подготовки квалифицированных кадров: ученых, исследователей, а также работников среднего звена.

«Главная задача, которая теперь будет стоять — это импортозамещение, развитие всех сфер, откуда ушли иностранные инвесторы, особенно в той части, что касается аппаратного обеспечения. Именно эта сфера является определяющей для дальнейшего прогрессивного развития экономики, ведь она отвечает не только за обработку информации, но и за управление процессами производства. Ну и, конечно, исключительно важна подготовка кадров, даже несмотря на напряженность с финансами. Причем, нужны не только люди, занимающиеся высокой наукой, но и кадры среднего звена: станочники, люди, работающие на заводах», — объяснил Беляев.

Он убежден в необходимости возрождать систему профессионально-технического образования, ведь без этого, по словам экономиста, говорить о развитии промышленности невозможно.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что Россия может отыграть падение ВВП и выйти на устойчивый рост в течение нескольких лет в случае, если стране удастся переориентироваться на новые рынки, заключить партнерства с другими регионами и увеличить внутренний спрос, считает экономист.