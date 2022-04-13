Кремль ответил на вопрос о планах Путина на встречу с лидерами думских фракций

Пресс-секретарь Песков: встреча Путина с лидерами думских фракций возможна в перспективе

Президент России Владимир Путин не планирует проводить в четверг, 14 апреля, встречу с лидерами фракций Государственной Думы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства допустил, что такая встреча в перспективе возможна.

Комментируя вопрос о планах проведения встречи Путина с лидерами думских фракций, Песков отметил, что это мероприятие точно отсутствует в графике президента на завтра.

Представитель Кремля подчеркнул, что 14 апреля Путин проведет совещание по текущей ситуации в нефтегазовой сфере.

Ранее Песков сообщал, что точной даты встречи президента России с главами фракций еще нет.

Предыдущая встреча главы государства с главами фракций состоялась в сентябре 2021 года в формате видеосвязи. На мероприятии Путин заявил о возросшем значении Госдумы.