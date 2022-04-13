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Заведены дела после найденных на Украине российских военных со следами пыток

СКР возбудил уголовные дела из-за пыток и истязаний убитых российских военных на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Военные следователи начали расследование по статьям об убийстве по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным СКР, после завершения боевых действий на Украине были найдены тела четверых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Эксперты выяснили, что телесные повреждения они получили еще при жизни. Эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, указали в СКР.

Специалисты ведомства провели осмотр убитых военнослужащих, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведено дактилоскопирование. Следователи ведут допрос людей, которые доставили погибших. Устанавливаются личности причастных к убийству и пыткам российских военных.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 11 апреля глава государства сообщил, что сроки завершения операции зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что ее основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

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Любовь Ширижик
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