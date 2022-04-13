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Кремль прокомментировал возможность переговоров Путина и Макрона

Представитель Кремля Песков заявил, что разговор Путина и Макрона пока не стоит в графике

Фото: Michel Euler / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент телефонные переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном не стоят в графике, сообщает РИА Новости.

«Пока нет в графике», — прокомментировал возможность проведения телефонного разговора пресс-секретарь российского президента.

Ранее Макрон заявил о планах в скором времени вновь переговорить с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, совершенно правильно постоянно говорить с российским лидером от имени Франции. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

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Дмитрий Сотак
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