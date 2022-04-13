Перечислены отрасли с растущей безработицей

Рекрутер Валинуров предрек долговременное падение спроса на HR-специалистов

Безработица будет расти в сферах логистики, HR-отрасли и страхования, перечислил рекрутер Ильгиз Валинуров. Он добавил, что в логистике ожидается кратковременный спад, а в сферах набора кадров и страхования — это набирающая обороты тенденция. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Такой прогноз дал гендиректор HeadHunter Михаил Жуков.

Он также назвал два возможных сценария ее развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента. Жуков считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».

«Это будет секторальная и не одномоментная безработица, и мы должны быть готовыми, что в разных отраслях ситуация тоже будет заметно отличаться, как следствие — переток людей между сферами», — отметил он. Эксперт добавил, что после начала спецоперации на Украине в России начал снижаться дефицит на «белых воротничков» — наемных работников, занимающихся умственным трудом.

Приостановка поиска

«Общие цифры по безработице считать пока нет смысла, потому что по каким-то сферам идет снижение, а по каким-то, наоборот, наблюдается рост», — сказал Валинуров.

Он отметил, что сейчас наблюдается спад спроса на специалистов в области логистики, например, водителей. «Потому что в самой сфере нарушены цепочки, некоторые грузовики просто встали без понимания, когда это выровняется», — поделился эксперт.

Также наблюдается рост безработных среди тех, кто занимался страхованием и управлением персоналом. «Специалистов страхования появилось на рынке на 50 процентов больше, специалистов HR — на 30, чем буквально месяц назад», — рассказал рекрутер.

«Страхование и HR будет падать в долгосрочной перспективе, в логистике, я думаю, это временное явление. Месяц, и там должно все восстановиться. Сейчас некоторые работодатели замерли. Говорить, что прямо сейчас кто-то из российских работодателей стал резко сокращаться преждевременно, но то, что поиск приостановился — это точно», — заключил Валинуров.

Ранее Bloomberg предсказал, что безработица в России по итогам года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.