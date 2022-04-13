Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Фигуристка описала стиль российского футбола фразой «пинать в никуда»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева описала стиль футбола в России фразой «пинать в никуда»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду, раскритиковала уровень российского футбола. Спортсменка высказалась на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.

«Я смотрела недавно "Локомотив" — "Спартак", и это было очень печально, там не было больше трех передач», — рассказала Хадайбердиева. Стиль российского футбола она описала фразой «пинать в никуда».

Россиянка добавила, что на контрасте посмотрела игру чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». «О, ни фига! Там есть люди, которые быстро бегают, круто владеют мячом», — заявила Худайбердиева.

19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. На чемпионате России, который прошел в конце прошлого года, спортсмены завоевали бронзовые медали.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о более тысячи сдавшихся в плен в Мариуполе военных ВСУ
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании бутылкой
Россияне решили избавиться от старой одежды
Назван способ выстроить личные границы при общении с людьми
Ученики подмосковной школы попали в больницу из-за газовой атаки
В дом российского миллиардера в Италии бросили коктейль Молотова
В Совфеде рассказали о формировании у украинцев ненависти к России
В Белоруссии допустили введение безвиза для соседних стран ЕС
Захарова прокомментировала желание МВД Украины «выбить показания» из Медведчука
В России оценили трудности с бумагой для книг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.