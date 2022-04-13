Фигуристка описала стиль российского футбола фразой «пинать в никуда»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева описала стиль футбола в России фразой «пинать в никуда»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду, раскритиковала уровень российского футбола. Спортсменка высказалась на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.

«Я смотрела недавно "Локомотив" — "Спартак", и это было очень печально, там не было больше трех передач», — рассказала Хадайбердиева. Стиль российского футбола она описала фразой «пинать в никуда».

Россиянка добавила, что на контрасте посмотрела игру чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». «О, ни фига! Там есть люди, которые быстро бегают, круто владеют мячом», — заявила Худайбердиева.

19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. На чемпионате России, который прошел в конце прошлого года, спортсмены завоевали бронзовые медали.