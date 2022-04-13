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Запад столкнулся с неожиданными затратами из-за ситуации на Украине

Reuters: энергия солнца и ветра подорожала на 30 процентов на фоне ситуации на Украине

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

На фоне ситуации на территории Украины западные страны столкнулись с неожиданными затратами. Энергия солнца и ветра на многих рынках подорожала практически на 30 процентов, пишет Reuters со ссылкой на ежеквартальный индекс LevelTen Energy, который фиксирует сделки по покупке электроэнергии.

Так, контрактные цены на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) в США и Канаде выросли на 28,5 процента за год и на 9,7 процентов за первые три месяца 2022-го, а в Европе — на 27,5 и 8,6 процента соответственно. Специалисты отметили, что впервые за несколько десятилетий цены на ВИЭ начали стремительно расти — до этого затраты в этом секторе планомерно снижались.

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К подорожанию солнечной и ветряной энергии, по оценкам экспертов, привели проблемы с поставками и экономические последствия пандемии коронавируса — ситуация усугубилась с началом спецоперации на Украине.

Производители возобновляемой энергии в США сомневаются, что правительство продлит налоговые льготы, которые являлись частью стратегии Джо Байдена по борьбе с глобальным потеплением. При этом есть риск, что Министерство торговли США установит повышенные тарифы на импорт солнечных панелей из Азии. Все эти факторы, по мнению специалистов, также могут увеличить затраты на проекты в отрасли и привести к подорожанию электроэнергии.

Кроме того, Европа пытается снизить зависимость от поставляемого из России газа и бороться с высокими ценами на ископаемое топливо, что сделало еще выше и без того стабильный спрос на возобновляемые источники энергии. Однако специалисты надеются, что это подтолкнет к развитию и более широкому применению таких технологий, как использование экологически чистого водорода и биотоплива.

Использовать энергию из биотоплива в качестве замены российскому газу уже начали в Германии. В деревне Риббек появилось мини-предприятие, которое вырабатывает электричество из навоза и мусора с ферм. В цилиндрические емкости ссыпают тонны органических отходов, а внутри под воздействием бактерий отходы начинают выделять метан. Мощностей такой электростанции хватает, чтобы полностью обеспечить электричеством 20 частных домов.

Нина Ташевская
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