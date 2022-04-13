«СберБанк Онлайн» стал недоступен для скачивания в Google Play

Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в магазине Google Play

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на базе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. Об этом сообщается на сайте банка.

«Из-за введенных санкций мобильное приложение "СберБанк Онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее установленное приложение работает без ограничений. В банке рекомендовали клиентам не удалять уже установленный «СберБанк Онлайн». В случае, если приложение было удалено, его можно скачать по ссылке на сайте банка.

«Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию "СберБанк Онлайн", которая адаптирована для использования на мобильных устройствах», — добавили в банке. Уточняется, что системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.

12 апреля стало известно, что мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS в связи с санкциями западных стран исчезло из магазина App Store. В банке сообщили, что ранее установленные приложения продолжат работать и ограничений по их использованию нет.

США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Сбера 6 апреля. Они означают заморозку активов и полный запрет для резидентов стран на ведение бизнеса с банком. В связи с этими обстоятельствами 7 апреля Сбер остановил валютные переводы за рубеж.