Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков назвал альтернативный сценарий без операции на Украине

Песков: если бы Киев прислушался к идеям Медвечука, спецоперации не было бы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Если бы Киев прислушался к идеям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о нерасширении конфликта в Донбассе, специальной военной операции сейчас не было бы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Виктор Медведчук является депутатом Рады, известным оппозиционным украинским политиком, который возглавлял оппозиционную партию, имеющую свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию», — сказал Песков. По его словам, Медведчук всегда выступил за мир, против войны и против расширения конфликта в Донбассе.

«Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались или легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы», — описал Песков альтернативный сценарий развития событий на Украине. Он также напомнил о хорошо известных взглядах Медведчука в пользу выстраивания взаимовыгодных отношений Украины и России. «Позиция эта всегда была открытой», — заключил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии Медведчука и сообщил, что политик был задержан в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Лычаковский районный суд Львова 18 марта выдал заочный ордер на его арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение Зеленского об обмене Медведчука
Шольц пообещал поставить Украине больше оружия
Десять действующих и ряд бывших сотрудников ростовской ГИБДД задержали за взятки
Названы признаки опасного для жизни картофеля
Запад столкнулся с неожиданными затратами из-за ситуации на Украине
Наводнения в ЮАР унесли жизни более 250 человек
Матвиенко ужаснулась планам ФРГ национализировать структуры «Газпрома»
Особняк известного оперного певца обокрали в Подмосковье
Диетолог назвала россиянам продукты для поддержания бодрости без кофе
«ВКонтакте» запустила уникальную технологию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.