Песков назвал альтернативный сценарий без операции на Украине

Песков: если бы Киев прислушался к идеям Медвечука, спецоперации не было бы

Если бы Киев прислушался к идеям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о нерасширении конфликта в Донбассе, специальной военной операции сейчас не было бы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Виктор Медведчук является депутатом Рады, известным оппозиционным украинским политиком, который возглавлял оппозиционную партию, имеющую свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию», — сказал Песков. По его словам, Медведчук всегда выступил за мир, против войны и против расширения конфликта в Донбассе.

«Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались или легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы», — описал Песков альтернативный сценарий развития событий на Украине. Он также напомнил о хорошо известных взглядах Медведчука в пользу выстраивания взаимовыгодных отношений Украины и России. «Позиция эта всегда была открытой», — заключил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии Медведчука и сообщил, что политик был задержан в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Лычаковский районный суд Львова 18 марта выдал заочный ордер на его арест.