В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»

«Роскосмос» создал оператора проекта по развитию орбитальной группировки «Сфера»

Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора по развитию национальной многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» путем реорганизации оператора, который работал совместно с британской компанией OneWeb. Об этом сообщается на сайте госкорпорации, передает РИА Новости.

«Госкорпорация "Роскосмос" создала оператора федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы "Сфера". Оператор создан путем реорганизации ООО "УанВеб" — совместного предприятия АО "Спутниковая система "Гонец" и британской компании "OneWeb" в связи с завершением сотрудничества "Роскосмоса" и "OneWeb», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что новый оператор займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, которые входят в федеральный проект «Сфера». Оператор будет сотрудничать с предприятиями «Космическая связь» и «Газпром космические системы».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна расширит потенциал спутниковой группировки в рамках программы «Сфера».

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

Ранее в том же месяце Рогозин сообщил, что запуски OneWeb прекратят, если Россия не получит гарантий неприменения аппаратов в военных целях.