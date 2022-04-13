СК России возбудил уголовное дело в отношении депутата Рады
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов призвал уничтожать военных России, которые принимают участие в спецоперации.
«Данные высказывания содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Следователям поручено провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступления и принять меры, направленные на установление причастных к его совершению лиц.