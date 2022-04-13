Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК России возбудил уголовное дело в отношении депутата Рады

СК возбудил дело в отношении депутата Рады Наливайченко за призывы уничтожать военных РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов призвал уничтожать военных России, которые принимают участие в спецоперации.

«Данные высказывания содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Следователям поручено провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступления и принять меры, направленные на установление причастных к его совершению лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия ввела персональные санкции против канадских сенаторов
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Во Франции сменился начальник военной разведки
В Белом доме рассказали об антироссийской риторике Байдена
Псаки рассказала о возможности расширения санкций США в отношении России
Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят
Матвиенко предложила «завалить всю Россию» отечественными гвоздями
США заявили о стремлении восстановить дипломатическое присутствие на Украине
Байден рассказал Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России
Экономист спрогнозировал срок снижения цен на продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.