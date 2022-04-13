В Совфеде допустили инсценировки Запада с использованием химоружия на Украине

Сенатор Косачев сообщил о заготовках Запада по якобы «химическим атакам» на Украине

Запад мог сделать заготовки по якобы «химическим атакам» на Украине, допустил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По мнению сенатора, «химический Голливуд» уже готовится к инсценировке будущих шокирующих мир «отравлений» на Украине.

Косачев предположил, что украинской стороне в войне Запада против России отведена роль «поставщика картинок и эмоций».

«"Белые каски" уже опросили "свидетелей", а "Беллингкэт" собрал в сети "стопроцентные" доказательства того, как спецподразделение "Курской дивизии химического геноцида" доставило на Украину огромную партию "Новичка" или чего-то другого с клеймом "Сделано в России"», — написал вице-спикер Совфеда.

По его словам, многие твердят о том, что Вашингтон оказался прав с «предсказанием» о российской операции на Украине. Однако критики не угадывали, а знали, что киевские власти готовят наступление на Донбасс, пояснил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин назвал события в Буче фейком подобно данным о химоружии в Сирии.

Российский лидер подчеркнул, что считает происходящие на Украине события трагедией, однако уверен, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.

Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. После этого российское Минобороны назвало эти сообщения провокацией.