Поставщик труб Tenaris приостановил работу в России

Итальянский поставщик труб Tenaris приостановил продажи и закупки в России

Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил работу в России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Tenaris приостановила все продажи и закупки в России», — говорится в заявлении поставщика. Кроме того, компания решила «аннулировать» свои инвестиции в совместный проект с российской компанией «Северсталь».

Ранее президент ассоциации «Русская сталь», основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов допустил, что российские металлурги должны будут переориентировать на восточное направление около четырех миллионов тонн стальной продукции в год из-за санкций. По его оценке, переориентация на Азию обойдется российским металлургам в 17 миллиардов рублей дополнительных затрат в год на изменения в логистике.