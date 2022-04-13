Задержанный на Ставрополье террорист запланировал теракт на вокзале

Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ планировал теракт на вокзале

Задержанный на Ставрополье член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) планировал совершение теракта на вокзале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Ранее в Ставропольском крае силовики ФСБ поймали сторонника террористической организации из числа местных жителей. На допросе задержанный обозначил свои планы — теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона. У подозреваемого также изъяли взрывчатку и поражающие элементы. Теракт он планировал по указанию зарубежных кураторов.

12 апреля сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину из Средней Азии, который финансировал запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».