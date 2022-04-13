В Крыму рассказали о двух основных этапах денацификации Украины

Постпред Крыма Георгий Мурадов рассказал, что денацификация Украины пройдет в два этапа

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал о двух основных этапах денацификации Украины. Его слова передает РИА Новости.

Так, в первую очередь, необходимо денацифицировать украинскую власть, считает Мурадов. По его словам, она «создана и используется Западом как инструмент для насаждения украинскому обществу нацисткой идеологии». «Без этого невозможно говорить о дальнейшей денацификации страны», — констатировал он.

После этого пройдет денацификация образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, отравленного нацистской идеологией. По словам постпреда, этот этап может длиться несколько лет. Однако достичь этого можно только при денацификации власти Украины, заключил политик.

Ранее Георгий Мурадов заявил о необходимости сохранении и развитии единого экономического, социального, гуманитарного пространства полуострова с югом Украины. Он отметил глубинную взаимосвязь «земель, которые в течение столетий являлись Таврической губернией».