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В Windows нашли скрытую угрозу

Microsoft обнаружила китайское ПО для скрытого взлома Windows с помощью реестра

Фото: Shutterstock

Специалисты Microsoft рассказали о способе атаки на пользователей Windows с помощью скрытых записей в реестре. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Инженеры компании отметили, что специалисты хакерской группы Hafnium, базирующейся в Китае, внедряли вредоносное ПО в компьютеры на базе Windows. Злоумышленники пользовались неизвестной до определенного момента ошибкой ОС, которая позволяет записывать в реестр скрытые данные. Встроенный планировщик затем можно использовать для того, чтобы угрожать безопасности пользователям операционной системы.

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По словам специалистов корпорации, с помощью обнаруженного способа хакеры внедряли скрытые записи в реестр, чтобы потом их было сложнее найти. Также таким образом злоумышленники сохраняли доступ ко взломанным девайсам даже после перезагрузки компьютера и полного восстановления системы.

«Скрытые» киберпреступниками задачи можно найти только при тщательном ручном просмотре реестра Windows. «Субъекты угрозы в этой кампании использовали скрытые запланированные задачи для поддержания доступа к критически важным активам, открытым для Интернета», — отметили авторы сообщения.

По словам представителей Microsoft, члены группировки Hafnium ранее совершали атаки на оборонные предприятия США, аналитические центры и исследователей кибершпионажа.

В конце марта специалисты фирмы по безопасности Trustwave обнаружили новый способ кражи личных данных пользователей Windows. Неизвестные мошенники атаковали жертв письмами, замаскированными под сообщения от службы технической поддержки Microsoft.

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Андрей Ставицкий
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