Раскрыта опасность проникновения террористов в ЕС вместе с беженцами с Украины

В МИД России заявили, что террористы могут проникнуть в ЕС вместе с беженцами с Украины

В связи с украинским кризисом и массовым притоком беженцев в страны Европы возникает опасность проникновения туда террористов. Замглавы МИД России Олег Сыромолотов считает, что преступники могут воспользоваться ситуацией. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехали уже более 4 миллионов беженцев, в том числе более 600 тысяч человек — в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто», — подчеркнул он.

Ранее британский министр по делам беженцев Ричард Харрингтон раскрыл другую опасность массового притока беженцев с Украины в ЕС: некоторые страны не могут справиться с таким наплывом людей. Так, Харрингтон недоволен тем, как развиваются британские проекты помощи беженцам.

Страны Евросоюза уже решили перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Новый механизм позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.