США заявили о стремлении восстановить дипломатическое присутствие на Украине

Белый дом: власти США стремятся к восстановлению дипломатического присутствия на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти Соединенных Штатов стремятся к восстановлению американского дипломатического присутствия на Украине, однако каких-либо новых данных по этому вопросу в настоящее время нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша цель состоит в том, чтобы сделать именно это. В рамках процесса, который ведет Госдепартамент, мы, конечно, проводим оценку безопасности, а также того, кто из сотрудников первым должен вернуться», — отметила Псаки.

По ее словам, ей неизвестно, чтобы президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора сообщал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому какую-то новую информацию по данному вопросу.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США задумались о возвращении своего посольства на Украине, вывезенного в начале российской спецоперации в Польшу, в Киев. «Мы работаем над вопросом о том, когда мы сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве. Это решение прорабатывают наши специалисты в области безопасности, они активно работают над этим», — отметил он.

