Минобороны назвало число сдавшихся в Мариуполе украинских военных

В Минобороны подтвердили сдачу в плен 1026 украинских военных

В Мариуполе в плен сдались 1026 украинских военных. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что среди сдавшихся в плен 162 человека — офицеры ВСУ.

По словам представителя Минобороны, сдавшиеся в плен служили в 36-й бригаде морской пехоты. Части сдавшихся в плен была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали.

Ранее представители территориальной обороны Донецкой народной республики заявляли о 1009 сдавшихся в плен военнослужащих Украины. Утверждалось, что среди них — 300 раненых, 90 — не способны передвигаться самостоятельно.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.