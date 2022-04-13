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Захарова обвинила власти Украины в подготовке провокаций

Мария Захарова заявила, что украинские власти готовят провокации в Сумской области

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Власти Украины готовят провокации в Сумской области республики. Об этом во время брифинга сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, украинские власти готовят «новые постановки» в населенных пунктах Середина-Буда и Нижняя Сыроватка, где ранее находились российские военные.

«Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации», — заявила дипломат.

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Алевтина Запольская
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