Захарова обвинила власти Украины в подготовке провокаций

Мария Захарова заявила, что украинские власти готовят провокации в Сумской области

Власти Украины готовят провокации в Сумской области республики. Об этом во время брифинга сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, украинские власти готовят «новые постановки» в населенных пунктах Середина-Буда и Нижняя Сыроватка, где ранее находились российские военные.

«Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации», — заявила дипломат.