В России запатентовали вакцину от COVID-19 для животных

В России запатентовали вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков»

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» запатентовал вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Средство представляет собой суспензию для инъекций, содержащую инактивированные цельные вирионы вируса SARS-CoV-2 и гидроокись алюминия в эффективных соотношениях. Препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных», — говорится в сообщении.

В пресс-службе российского ведомства отметили, что за рубежом продолжается активный процесс регистрации этой вакцины в связи с повышенным спросом. На данный момент регистрация «Карнивак-Ков» идет в Иордании, на Тайване, в Египте, Корее, Турции, Таиланде, Мексике. В Южной Корее и в Узбекистане процедура подходит к концу.

Кроме того, была подана заявка на внесение изменений в документы регистрационного досье с целью увеличения срока годности вакцины с 6 до 12 месяцев. Таким образом, добавили в Россельхознадзоре, упростится процедура регистрации в других странах.

18 марта Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами ФМБА.