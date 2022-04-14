Звезда сериала «Американская история ужасов» избавится от дома в Голливуде

Актер Шайенн Джексон выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 4,4 млн долларов

Актер и певец из США Шайенн Джексон решил избавиться от дома в Лос-Анджелесе. Звезда сериала «Американская история ужасов» выставил жилье в районе Голливуд Хилс на продажу за 4,4 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Джексон приобрел объект в 2017 году, заплатив за него более 3,3 миллиона долларов. В 2019-м актер впервые выставил жилье на продажу за 4,4 миллиона, но не нашел покупателя. Одноэтажный особняк с дизайнерским ремонтом располагается над горным районом Лорел Каньон на участке в 0,4 гектара.

Внутри дома три спальни, три ванные, кухня с современной техникой, гостиная с камином и столовая с выходом на лоджию через раздвижные стеклянные двери. Интерьер оформлен в черно-белых тонах с использованием натуральных материалов. Снаружи имеется большой мощеный кирпичом гараж, бассейн и оснащенная очагом для костра терраса, из которой открывается вид на каньон. Помимо основного здания, на участке есть дом для гостей с отдельным задним двором, мини-кухней, ванной и крытой террасой.

В марте дом в Лос-Анджелесе продал другой актер из «Американской истории ужасов» — Мэттью Моррисон. Звезда популярного сериала решил избавиться от недвижимости из-за желания больше путешествовать с семьей. Он получил за дом в Голливуд Хиллс 4,2 миллиона долларов, которые собирается потратить на поездки в разные страны.