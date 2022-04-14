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Школьников в приграничном с Украиной регионе переведут на дистант

Губернатор Белгородской области Гладков разрешил перевести школьников на дистант

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Школьники в приграничных районах Белгородской области смогут продолжить обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в школах был проведен опрос о необходимости перевода на дистанционное обучение. За принятие этой формы высказались 27 процентов родителей.

«В основном это в Грайвороне, в Валуйках и в Шебекино. Безусловно, мы выполним решение родителей, и при написании заявления ребенок будет переведен на дистанционное обучение», — рассказал он.

Он также отметил, что в населенных пунктах, расположенных на границе с Украиной, школы уже не работают, а все ученики переведены на дистанционное обучение.

11 апреля Гладков сообщил, что в Белгородской области введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских войск. Такой режим на данный момент действует в шести приграничных регионах, в том числе в Брянской и Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.

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Марина Совина
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