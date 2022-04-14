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В США указали на расхождение слов Байдена об Украине с официальной позицией

WP: слова Джо Байдена о Владимире Путине и Украине часто расходятся с позицией государства

Фото: Carolyn Kaster / AP

Резкие слова президента США Джо Байдена о ситуации на Украине и российском президенте Владимире Путине часто расходятся с соответствующей официальной позицией государства. Об этом говорится в материале The Washington Post (WP).

Автор напоминает о недавних высказываниях Байдена, в которых он назвал Путина «военным преступником», а происходящее на Украине — «геноцидом». При этом официальные лица США не давали юридически такое определение российскому президенту, а факты «геноцида» еще предстоит доказать, и сделать это будет трудно, отмечается в материале WP.

«Неожиданные слова Байдена стали примером противоречия между его часто эмоциональной реакцией на украинский конфликт и международными последствиями слов президента. На протяжении всей своей политической карьеры Байден зарабатывал себе репутацию человека, отличающегося неподдельной откровенностью, чертой, которую союзники хвалят как гуманную, а противники высмеивают как недисциплинированную», — говорится в статье.

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По словам бывшего юрисконсультанта Госдепа Гарольда Коха, его впечатляет, что Байден, приходя в ужас, не излагает это красивым языком, а говорит то, что думает. Но другие дипломаты указывают, что склонность Байдена отклоняться от официальной политики США может осложнить усилия по прекращению конфликта и запутать союзников.

Об этом, в частности, спросили и пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, попытавшись уточнить, как союзники должны различать в словах президента его личное мнение и официальную позицию государства. Псаки ответила, что Байден говорил о том, что видно всем, и о том, что, по его мнению, «ясно как день».

Ранее Джо Байден намекнул, что считает политику Владимира Путина применительно к Украине «геноцидом». Позднее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении страны признать действия России на Украине «геноцидом».

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Антон Похиляк
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