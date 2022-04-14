В Минобороны рассказали об интересующих США проектах в биолабораториях Украины

Минобороны РФ: США были интересны проекты двойного назначения в биолабораториях Украины

Американские кураторы биологических лабораторий, которые находятся на Украине, прежде всего интересовались проектами двойного назначения. Многие были направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, его слова передает РИА Новости.

По его словам, исследованиями с двойным назначением являлись проект 6166 «Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения» и проект 9601 «Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский союз».

Кириллов уточнил, что многие проекты были посвящены изучению чумы и туляремии, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. Кроме того, в лабораториях исследовались возбудители экономически значимых инфекций, среди которых есть птичий грипп и африканская чума свиней.

Он добавил, что проекты P-364, 444, и 781 финансировались в интересах военного ведомства США. Данные исследования велись для изучения распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых, диких птиц, а также летучих мышей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программа США по биологическим лабораториям непрозрачна, к ней имеется много вопросов как у России, так и у многих других стран.