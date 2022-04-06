Кремль назвал программу США по биолабораториям непрозрачной

Пресс-секретарь Путина Песков назвал программу США по биолабораториям непрозрачной

Программа США по биологическим лабораториям непрозрачна, к ней имеется много вопросов как у России, так и у многих других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта программа, которую разрабатывают Соединенные Штаты, хорошо известна. Она непрозрачна. К этой программе очень много вопросов, причем не только у нас, но и у других стран мира», — сказал представитель Кремля.

24 марта Минобороны России показало подтверждающую наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины карту. По данным ведомства, в стране находились 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах, которые «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». Восемь объектов располагались в Киеве, пять — в Одессе, еще три — во Львове.