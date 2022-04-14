Прославившийся в соцсетях 60-летний резчик по дереву рассказал о развитии блога

60-летний резчик по дереву Игорь Перевалов, прославившийся в соцсетях, перейдет в VK

Прославившийся в соцсетях 60-летний мастер резьбы по дереву Игорь Перевалов рассказал о развитии блога, который помог ему платить за лечение жены. Как уточняет Telegram-канал Mash, после перехода в соцсети россиянин сумел набрать более 1,4 миллиона подписчиков в TikTok и около 140 тысяч — в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Беседуя с журналистами, россиянин признался, что в разные годы жизни был и учителем труда в школе и строителем, однако все это время продолжал заниматься своим хобби. «Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь резьбой, ну раньше было как хобби. Я все все пробивался, мечтал, конечно, стать знаменитым резчиком. Вся эта мечта с детства была», — отметил Перевалов, добавив, что свое первое изделие он создал в шесть лет.

Блогер признался, что решил податься в соцсети после того, как серьезно заболела его жена. Дочь с зятем помогли ему завести аккаунт в TikTok и Instagram, и у работ мастера постепенно начали появляться поклонники в сети. На фоне блокировки соцсетей мужчина лишился значительного числа подписчиков и зарабатывать стало сложнее. Mash отмечает, что россиянин увидел новость о наборе в «Школу клиперов» и планирует перейти в VK, чтобы продолжить зарабатывать на лечение жены там.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине 24 февраля Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети) лишились значительной части активных российских авторов.

Отмечалось, что активность россиян падает не только на заблокированных платформах — к 6 апреля потери понес и YouTube. По данным Brand Analytics, с начала спецоперации видеохостинг покинули 13 процентов авторов, а объем публикаций упал на 15 процентов. Аналитики объясняют эту тенденцию тем, что владелец сервиса Google полностью приостановил монетизацию для россиян. На фоне этих событий соотечественники массово начали переходить на российские платформы.