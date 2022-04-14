Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Эксперты «Информзащиты» предупредили о новом мошенничестве с использованием браузера

Специалисты компании «Информзащита» предупредили россиян о новом виде мошенничества. В беседе с газетой «Известия» IT-эксперты рассказали, что преступники начали атаковать пользователей с использованием поддельного окна браузера.

Злоумышленники создают фишинговые формы входа, которые полностью копируют реальные окна для авторизации, рассказали в «Информзащите». «В случае данной атаки разницу между обычным браузерным окном и фишинговой ловушкой заметить почти невозможно», — пояснили в компании. Уточняется, что жертвами мошенников могут стать пользователи любых браузеров.

Специалисты рассказали, что во избежание взлома необходимо проверять «замок» в строке браузера — он должен быть зеленым, а имя домена должно быть написано без искажений. Иначе пользователь рискует ввести свои учетные данные и отправить их мошенникам, добавили эксперты.

Специалисты выразили опасение, что подобные атаки будут активно применяться киберпреступным сообществом прежде всего под видом рекламы.

Ранее IT-эксперт Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных. Специалист призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт. Эксперт также предупредил, что в ближайшее время кибератаки на российские ресурсы могут участиться.