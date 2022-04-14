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МВД России заявило о создании ВСУ кол-центров для телефонного терроризма

МВД РФ: ВСУ набирают сотрудников в кол-центры для телефонного терроризма в России

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к созданию кол-центров, предназначенных для телефонного терроризма на территории России, утверждают в МВД РФ. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает «МВД-Медиа».

Туда набирают сотрудников со знанием русского языка, желающих отомстить России за проведение спецоперации. По данным МВД, цель ВСУ — дестабилизировать обстановку в нашей стране, помешать работе госорганов и учреждений, а также отвлечь от работы сотрудников силовых структур.

В ведомстве отметили, что с начала спецоперации число заведомо ложных сообщений об актах терроризма резко возросло: в период с 24 февраля по 25 марта 2022 количество таких преступлений выросло в три раза. По закону лицам, причастным к данной противоправной деятельности, в том числе сотрудникам кол-центров, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

28 марта сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за ложное минирование кафе в Подмосковье.

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Елизавета Новикова
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