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В Германии уничтожили машины участников акции в поддержку России

В Берлине неизвестные сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации России

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В центре Берлина неизвестные уничтожили машины участников автопробега, который был организован в поддержку спецоперации России на Украине, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Readovka.

Очевидцы происшествия рассказали, что, несмотря на усилия пожарных, злоумышленники сожгли дотла шесть машин. Позже свидетели инцидента опознали один из автомобилей, который участвовал в недавней пророссийской акции в Германии.

Автопробег был организован 9 апреля. Многие автомобили участников были украшены российскими флагами. Демонстранты также требовали остановить русофобию и прекратить дискриминацию русскоязычных детей в образовательных учреждениях. Отмечается, что в автопробеге должны были принять участие 200 автомобилей.

Ранее сообщалось, что группа украинцев во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напала на одну из машин, в результате семилетняя девочка получила травмы. Мать ребенка рассказала, что украинцы атаковали машины, когда они остановились на светофоре. «Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — вспоминает женщина.

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Виктория Кондратьева
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