Центробанк задумался о смягчении требований к продаже валютной выручки

РБК: Банк России рассматривает возможность смягчить требование к продаже валютной выручки

В Центробанке России рассматривают возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, Банк России думает о том, чтобы продлить сроки обязательной продажи выручки с ныне действующего требования реализовать ее в течение трех рабочих дней после зачисления на счет. Кроме того, регулятор рассматривает вариант с изменением минимального порога реализации, например, расчета норматива исходя из расходов на импорт.

По словам представителя Центробанка, регулятор в целом намерен смягчить меры валютного контроля. Так напомнили, что по указу президента экспортеры имеют получить разрешение на обязательную продажу валютной выручки в ином размере. Также рассматриваются обращения организаций с просьбами продлить сроки обязательной продажи валютной выручки.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что российские экспортные компании начали сталкиваться с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке, что необходимо для исполнения текущих нормативов. Доллары и евро не пользуются спросом на бирже по ряду факторов, из-за чего экспортерам в отдельные дни удавалось продать не более половины от необходимых 80 процентов выручки.

Обязательная продажа валютной выручки была введена указом президента страны Владимира Путина 28 февраля, спустя четыре дня после вступления российской армии на территорию Украины. Позднее была введена комиссия в 12 процентов на покупку на бирже долларов, евро и фунтов, лимиты по переводу средств за рубеж, запрет на обслуживание внешних обязательств по евробондам без специального разрешения правительства.

В этих обстоятельствах после недолгого снижения рубль начал уверенно расти и достиг двухлетнего пика, после чего Центробанк начал снимать ограничения. Эксперты отмечают, что в условиях перекрытого импорта, когда доллары потратить не на что, рубль может продолжить расти, а это приведет к проблемам с исполнением бюджета.