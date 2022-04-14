Чубайс решил пропустить суд по делу о краже его имущества

Чубайс не будет участвовать в суде по делу о краже у него имущества на 1 млрд рублей

Бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс решил не участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения экс-чиновника.

По его словам, Чубайса на суде не будет.

7 апреля сообщалось, что Хамовнический суд Москвы вызвал его для дачи показаний в качестве потерпевшего. Такое решение было принято впервые с момента рассмотрения дела, которое слушается уже в третий раз, указал адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. При этом мобильный телефон Чубайса недоступен, на звонки суда он не отвечает и повестки не забирает.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

SFO Concept управляла активами Чубайса. По данным Forbes, из-за закона, запрещающего чиновникам владеть зарубежными активами, тот продал компанию Сучкову.

23 марта Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. На фото мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позднее его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука.