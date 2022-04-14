СберКорус перевел на российское ПО 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков

СберКорус за март 2022 года перевел на российское ПО 80 торговых сетей и 1000 поставщиков

Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус за март 2022 года перевела более 80 федеральных и региональных торговых сетей, а также более 1000 их поставщиков на собственную разработку — систему обмена заказами и данными СФЕРА EDI. Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 миллиона документов.

EDI-система электронного обмена данными нужна ретейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в российские магазины.

Перевод ретейлеров на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния процессы, обеспечивающие надежность и полноту поставок товаров в российские магазины.

EDI-система СФЕРА EDI разработана компанией СберКорус самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты.

Среди компаний, поставщики которых уже переведены на систему СФЕРА EDI крупнейшие торговые сети: «АШАН», «Красное и Белое», «ОКей», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Утконос», «Монетка» и другие.

«Технологический ресурс СФЕРА EDI кратно превышает текущие и планируемые объемы обрабатываемых данных, это дает гарантию от любых технических проблем и сбоев. До конца 2022 года появятся дополнительные возможности аналитики и предиктивного ML/AI анализа для работы наших поставщиков и торговых сетей. Также мы планируем и в дальнейшем развивать возможности и удобство использования для небольших торговых сетей и поставщиков. Все больше будут задействованы технологии Digital Adoption для новых пользователей, которые работают с веб-интерфейсом. В нашем адаптере для 1С также появятся изменения, направленные на повышение удобства использования, простоты интеграции и обновления», — рассказал представитель управления по работе с корпоративными клиентами СберКорус Дмитрий Силевич.

СберКорус обеспечил периметр безопасности инфраструктуры и программных продуктов. Службы мониторинга, дежурные смены и службы экстренного реагирования работают в режиме 24/7.

Ранее эксперты СберКорус ответили на главные вопросы по ситуации на рынке EDI-услуг, обеспечению стабильности работы EDI-провайдеров и сохранению непрерывности поставок.

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