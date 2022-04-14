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В мире появится первая криптовалютная карта

Nexo и Mastercard запустят первую в мире платежную карту, обеспеченную криптовалютой

Графика: Business Wire / AP

Криптокомпания Nexo объявила, что готовится в партнерстве с платежной системой Mastercard запустить первую в мире платежную карту, обеспеченную криптовалютой. Об этом пишет Reuters.

Карта на первом этапе появится в отдельных странах Европы. Пользователи смогут тратить деньги, не продавая своих цифровых активов: они будут служить залогом по кредиту. Обычно кредитные карты ничем не обеспечены, по ним установлены лимиты.

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Карта привязана к предоставляемой Nexo кредитной линии, обеспеченной криптоактивами, расплатиться ею можно почти в 100 миллионах торговых точек по всему миру, где принимается Mastercard. Владельцы карт смогут тратить средства в эквиваленте 90 процентов стоимости их криптовалют.

У россиян, по оценкам правительства, могут быть криптоактивы на сумму более 10 триллионов рублей. Криптокошельки есть более чем у 10 миллионов молодых людей, рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Платон Щукин
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