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Экономика

Аналитик оценил возможность возвращения курса доллара к 90 рублям

Аналитик Бабин заявил, что пока доллар вряд ли уйдет существенно выше 85 рублей

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил возможность возвращения курса доллара к 90 рублям и выше. Он высказал мнение агентству «Прайм».

По мнению аналитика, значительное ухудшение внешней рыночной или геополитической обстановки способно даже при нынешних валютных ограничениях вызвать рост доллара к 90 рублям и выше.

Центробанк, по мнению Бабина, на деле доказал, что может эффективно предотвращать неконтролируемое обесценивание рубля путем введения жестких мер. Он добавил, что сейчас предложения инвалюты достаточно, при этом спрос, скорее, спекулятивный и неустойчивый из-за падения импорта и почти запретительных ограничений на вывод валюты за рубеж.

«Поэтому пока эти меры не будут смягчены и/или не снизят обязательный объем продажи экспортной выручки, вряд ли доллар уйдет существенно выше 85 рублей, даже закрепиться на этом уровне ему будет проблематично», — заключил Бабин.

Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин допустил укрепление доллара до 75 рублей в краткосрочной перспективе. По словам аналитика, достаточный для роста доллара к рублю объем покупок валюты не обеспечивается из-за спроса на импортные товары и услуги, который понижен из-за внешних ограничений.

Марина Совина
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