Tinkoff Data: число заказов на доставку продуктов и готовой еды в марте сократилось на 15%

В марте россияне стали реже пользоваться доставкой еды — число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах сократилось почти на 15 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Tinkoff Data.

По подсчетам аналитиков, относительно февраля спрос сократился на 12–14 процентов. Тренд подтвердили изданию и опрошенные изданием сети ресторанов. Однако средние расходы на доставку на фоне падения количества заказов остались на прежнем уровне из-за роста цен.

Исследование также показало, что по итогам марта средний чек вырос на три процента, до 943 рублей. Причем, как обнаружило издание, у некоторых точек позиции в меню сервисов доставки стали заметно дороже, чем в меню в стационарных заведениях. Также зафиксирован рост стоимость продуктов в экспресс-доставке.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с изданием отметил, что бизнес сервисов доставки еды убыточный, а в условиях кризиса операторам приходится оптимизировать все процессы, в частности, сервисные сборы и стоимость доставки, перекладывать промоакции на своих партнеров. Он напомнил также, что в экспресс-доставке продукты всегда были дороже из-за слабых закупочных возможностей, а на ряд позиций устанавливается сверхвысокая наценка.

По прогнозу Бурмистрова, рост цен приведет к снижению популярности сервисов, а рестораторы будут стараться развивать свою доставку.

О том, что в марте число заказов по доставке еды из ресторанов в России снизилось на 12–15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в феврале, ранее писали «Ведомости». Аналитики связывают это с тем, что россияне пересмотрели свои траты из-за экономических трудностей — стали реже заказывать еду и готовить дома.