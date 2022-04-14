СКР возбудил ряд дел по фактам пыток российских военных украинскими силовиками

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о пытках российских военных украинскими силовиками. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 14 апреля, сообщили в СКР.

По данным ведомства, возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил (ВСУ) и Службы безопасности (СБУ) Украины. Один из эпизодов произошел 22 марта 2022 года, еще до начала военной спецоперации — украинские силовики обстреляли и захватили нескольких российских военнослужащих, участвующих в защите Донецкой и Луганской народных республик.